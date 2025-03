PSV, Lucas Perez ha la tubercolosi. Aveva firmato da svincolato solo un mese fa

vedi letture

L'avventura di Lucas Perez al PSV Eindhoven potrebbe essere già finita, dopo appena un mese dalla firma con il suo nuovo club. Il 23 febbraio infatti l'attaccante aveva sottoscritto un contratto con il club olandese per questi ultimi mesi di stagione arrivando come rinforzo dal mercato degli svincolati per aiutare la squadra di Peter Bosz. Come annunciato dal club però è stata rilevata la tubercolosi in un giocatore dello spogliatoio e Voetbal International segnala che si tratta dell'ex giocatore di Arsenal, West Ham e Paok Salonicco, fra le altre.

Questa la nota della società: "Tubercolosi attiva rilevata nella selezione PSV. Ad uno dei giocatori del PSV è stata diagnosticata la tubercolosi attiva. Sebbene la possibilità di ulteriori infezioni sia ridotta, la situazione viene monitorata attentamente secondo i protocolli standard del GGD".

A causa della sua malattia, Pérez è temporaneamente assente dal PSV. Potrebbe addirittura segnare la fine della stagione per l'attaccante. Il PSV ha annunciato che per il momento non sono stati contagiati altri giocatori. All'attivo per Perez appena tre partite per il club di Eindhoven dato che è entrato in campo come sostituto due volte in una partita di Eredivisie ed ha giocato otto minuti finali in una partita di coppa.