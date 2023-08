Pulisic a DAZN: "Milan passo giusto per la mia carriera. Giroud e Leao? Con i calciatori forti è facile giocare"

Christian Pulisic, oggi in grande spolvero al Dall'Ara, ha parlato nel post partita di DAZN: “Una partenza fantastica, sono davvero contento di far parte di questa squadra. Siamo stati bravi a segnare i primi due gol subito perché la partita era difficile e ovviamente sono contento di aver segnato”

Perché hai scelto il Milan? “Parlando con Giroud, Tomori, Loftus-Cheek… Come vedi c’è intesa, Giroud mi ha fatto un grande assist. Essere qui è il passo giusto per la mia carriera”.

Il tridente con Giroud e Leao: “È facile giocare con calciatori forti. Giroud è sempre al posto giusto per fare gol, Leao sappiamo tutti quello che può fare, è davvero pericoloso. È un bell’attacco”.

Attendi con ansia il debutto a San Siro? “I tifosi sono stati fantastici oggi in trasferta, quindi non oso immaginare in casa. Ma ho già visto com’è l’atmosfera a San Siro quando col Chelsea abbiamo giocato lì l’anno scorso. Sarà bello avere i tifosi dalla mia parte questa volta (ride, ndr)”.

Qual è il tuo obiettivo personale? “Vogliamo competere in tutte le competizioni, personalmente voglio continuare a fare gol come stasera e aiutare la squadra a vincere titoli”.

C’è già una favorita? “È presto per dirlo (ride, ndr)”.