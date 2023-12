Pulisic a DAZN: "Vittoria importante. Il gol? L'importante era segnare per vincere. Maignan è il migliore al mondo"

Intervistato a DAZN dopo il successo contro il Frosinone, Christian Pulisic, autore della rete del 2-0, ha parlato così: "Per me tutti i gol sono belli, quello che conta era segnare per vincere".

Sul successo: "E' molto importante. Avevamo vinto con la Fiorentina, volevamo vincere. Ragioniamo partita dopo partita, l'abbiamo preparata tanto".

Su Maignan migliore al mondo: "Per me lo è, ha fatto una parata fantastica. Anche l'assist lo è".