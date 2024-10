Pulisic a Milan Tv: "Gol olimpico? Sono stato fortunato. Lavoro duramente ogni giorno"

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. I rossoneri che hanno faticato nel primo tempo e nel primo quarto d'ora del secondo, hanno superato per 3-1 i belgi, rimanendo in superiorità numerica di un uomo dal 40' del primo tempo. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Della partita ne ha parlato a Milan Tv l'attaccante rossonero Christian Pulisic. Le sue dichiarazioni.

Sul gol olimpico: "Oggi sono stato un po' fortunato ma vale comunque come gol. Sono molto contento. Non ho provato a fare gol direttamente ma era un buon cross e poi è venuto fuori un bel gol"

Sulla sua condizione: "Si lavoro molto duramente ogni giorno e voglio essere sempre decisivo nelle partite. Sto facendo tanti gol e assist, spero di continuare così"

Sui punti in Champions: "Molta fiducia per noi, avevamo bisogno di questo risultato: continuiamo così"