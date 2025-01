Pulisic a Milan Tv: "Non sarà facile, dobbiamo giocare bene"

Dopo la conferenza è stato tempo anche di one-to-one per Christian Pulisic a Zagabria alla vigilia della partita contro la Dinamo, ultima e ottava giornata della League Phase di Champions League. L'attaccante americano ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Sono pronto per la sfida di domani, sono felice di essere qua in Croazia: è molto importante per noi. Se vinciamo siamo nelle prime otto. Una grande opportunità"

Sull'avversario: "Ho giocato qua con il Chelsea, due o tre anni fa: sono una buona squadra. Non sarà facile e aspettiamo una grande partita al 100%. Dobbiamo giocare bene"