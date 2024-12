Pulisic: "A volte papà mi dà sui nervi, è assolutamente fuori di testa. Sa come smuovermi, come motivarmi, come farmi arrabbiare"

Christian Pulisic, in concomitanza con l'uscita del primo episodio del documentario sulla sua vita prodotta da CBS Sports e trasmessa su Paramount+, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic.

Sul papà Mark:

“A volte mi dà sui nervi, è assolutamente fuori di testa. Sa come smuovermi, come motivarmi, come farmi arrabbiare. Però se dico così sono un po' severo con mio padre. Ha fatto un buon lavoro nel mettere un limite. Non mi ha mai fatto odiare il calcio o desiderare di smettere e di abbandonare. Non è mai stato un genitore così esagerato da farmi perdere il controllo. Non è mai stato così. Ma sicuramente mi ha spronato. Mi ha spronato. Sapeva come ottenere il meglio da me, sempre. È stato il mio allenatore durante la crescita. Mi trattava come gli altri suoi giocatori, probabilmente anche un po' più duramente. A questo livello, ora, non cerca di farlo costantemente. Ma mi conosce meglio di chiunque altro. Quindi cercava sempre di spingermi a giocare con coraggio, senza paura”.