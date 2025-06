Pulisic annuncia Modric? "Ho visto qualcosa: pazzesco. Volevo la sua maglia, è un idolo per la mia famiglia"

Christian Pulisic ha scelto di non partecipare alla Gold Cup con gli USA quest'estate per riposarsi in modo adeguato e arrivare nel modo giusto alla stagione che porterà al Mondiale 2026, che si giocherà proprio negli Stati Uniti. Il numero 11 del Milan è stato intervistato da CBS Sports Golazo America e ha parlato di questo argomento e non solo.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni tradotte da MilanNews.it.

Ci racconti il tuo scambio di maglia di cui vai più orgoglioso?

“Quando ero al Chelsea e abbiamo giocato contro il Real Madrid a fine partita parlavo con Kovacic. Sai, ho origini croate da parte di mio nonno e tutti i miei cugini, per farti capire, hanno chiamato il loro cane “Luka” per Luka Modric! È un idolo nella mia famiglia. Ho detto a Kovacic che avrei davvero voluto la sua maglia, anche per la mia famiglia. Un giocatore leggendario”.

E dicono che ci giocherai insieme…

“Ho visto qualcosa a riguardo… Pazzesco”.

Come ti senti ora?

“Mi sento alla grande, sarò in ottima forma quando inizierà la prossima stagione. Vedrete che voglia ho, più che mai”.

Quando sei in vacanza come adesso, ti disconnetti completamente dal calcio oppure continui a guardare qualche partita?

“Ovviamente fisicamente sono “in pausa”, ma mentalmente sono qui. Sono il primo tifoso della nazionale, guardo sempre le partite dei miei compagni con gli USA”.