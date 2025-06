L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027

L’Inter rimborsa in anticipo il bond da 400 milioni di euro in scadenza nel febbraio 2027. Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota, spiegando che la cifra complessiva da rimborsare è pari a circa 412 milioni.

"CON LA PRESENTE SI EFFETTUA UN AVVISO ai sensi della Sezione 3.03 dell'atto di sottoscrizione datato 9 febbraio 2022 (l'"Atto di Sottoscrizione") da e tra, tra gli altri, Inter Media and Communication S.p.A. (l'"Emittente"), The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. in qualità di trustee e rappresentante dei Titolari (il "Trustee"), Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di agente di garanzia (il "Security Agent"), The Bank of New York Mellon, Filiale di Londra, in qualità di agente di pagamento principale (il "Paying Agent") e The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Lussemburgo, in qualità di agente di registro e di trasferimento, ai sensi del quale l'Emittente ha emesso le sue Obbligazioni Senior Garantite per € 415.000.000 al 6,750% con scadenza nel 2027 (le "Obbligazioni") ai titolari delle Obbligazioni che, in conformità al paragrafo 5 delle stesse e alla Sezione 3.03 dell'Indenture, l'Emittente ha esercitato il proprio diritto di rimborso e con la presente richiede il rimborso e rimborserà il 26 giugno 2025 (la "Data di Rimborso") (soggetta alla condizionalità di cui al paragrafo 1 che segue), tutte le Obbligazioni non precedentemente consegnate all'Agente di Pagamento per la cancellazione in caso di rimborso. prezzo del 101,6875% dell'importo nominale di tali Obbligazioni, oltre agli interessi maturati e non pagati fino alla Data di Rimborso, esclusa", si legge .

"L’Emittente informa che l’intero ammontare in linea capitale delle Obbligazioni in circolazione sarà rimborsato alla Data di Rimborso in conformità con il paragrafo 5 delle Obbligazioni e la Sezione 3.03 dell’Indenture. Il rimborso delle Obbligazioni è subordinato alla disponibilità di fondi ottenuti dai proventi di un’operazione di finanziamento del debito nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Rimborso, sufficienti, insieme alla liquidità disponibile, a pagare il Prezzo di Rimborso (come definito nel presente)

Nel caso in cui la Condizione non venga soddisfatta (o rinunciata a discrezione esclusiva dell’Emittente) entro o alla Data di Rimborso, il rimborso potrebbe non avvenire e il presente Avviso di Rimborso potrà essere revocato. Inoltre, l’Emittente potrà, a sua esclusiva discrezione, posticipare la Data di Rimborso fino a quando la Condizione sarà soddisfatta. Di conseguenza, nessuna delle Obbligazioni sarà considerata esigibile alla Data di Rimborso a meno che e fino a quando la Condizione non sia soddisfatta o rinunciata dall’Emittente a sua esclusiva discrezione. Se la Condizione non viene soddisfatta o rinunciata, le eventuali Obbligazioni già consegnate all’Agente Pagatore saranno restituite ai relativi Titolari. L’Emittente comunicherà al Trustee e all’Agente Pagatore l’eventuale revoca del presente Avviso di Rimborso entro o alla Data di Rimborso. Fatto salvo il soddisfacimento o la rinuncia della Condizione, la data di rimborso delle Obbligazioni sarà la più tarda tra (i) il 26 giugno 2025 e (ii) il primo Giorno Lavorativo successivo al soddisfacimento o alla rinuncia della Condizione, come notificato ai Titolari dall’Emittente

I pagamenti relativi al rimborso saranno effettuati lo stesso giorno della Data di Rimborso. La record date sarà il 25 giugno 2025. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni comprenderà: (i) il 101,6875% del valore nominale delle Obbligazioni da rimborsare, pari a €399.491.644,89 e (ii) gli interessi maturati e non pagati e gli Importi Aggiuntivi, se presenti, dal 30 dicembre 2024 fino alla Data di Rimborso esclusa, pari a €12.964.449,20”.