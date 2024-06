Pulisic ci prova ma non basta. La pagella del rossonero nella debacle contro la Colombia

Serata da dimenticare per la nazionale di calcio degli Stati Uniti che nella notte italiana è stata pesantemente sconfitta dalla Colombia in amichevole per 5-1. Gli americani giocavano in casa e in casa tra pochi giorni ospiteranno l'edizione della Copa America: dunque non il migliore dei biglietti da visita in vista della competizione. In campo entrambi i rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah che non sono riusciti a invertire le sorti della sfida. Ad ogni modo, secondo Espn.com, l'attaccante rossonero ci ha quantomeno provato.

Pulisic ha preso un 7 in pagella giocando solo il primo tempo, con questa valutazione: "Il capitano ha cercato di portare avanti il pallone da solo nel primo tempo e ha fatto bene i suoi duelli, insieme a un colpo di testa che ha colpito la barriera. Pulisic, che ha da poco concluso la sua stagione in Serie A, ha avuto a disposizione solo 45 minuti".