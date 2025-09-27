Pulisic come Lautaro Martinez: nelle ultime tre stagioni hanno preso parte a 44 gol a testa

Da quando ha esordito in Serie A (2023/24), Christian Pulisic ha preso parte a 44 gol (26 reti, 18 assist): nessun giocatore ha partecipato a più marcature rispetto allo statunitense nelle ultime tre stagioni del massimo campionato - a 44 anche Lautaro Martínez. Lo riporta Opta.

RIECCO LEAO

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.