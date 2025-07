Pulisic commenta positivamente le prestazioni contro Arsenal e Liverpool

Christian Pulisic ha cominciato la sua terza stagione con la maglia del Milan. L'attaccante americano fin dal suo primo anno si è affermato come uno dei giocatori più importanti del club rossonero e nell'ultimo anno è stato senza dubbio, al pari di Tijjani Reijnders, il miglior giocatore della rosa. Oggi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro rossonero in Asia e Paifico, dimostrando di avere idee chiare sulla stagione che inizierà tra meno di un mese, sul nuovo tecnico Allegri e su diversi suoi compagni, vecchi e nuovi. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le impressioni di Christian Pulisic sulle prime due amichevoli asiatiche giocate dal Milan contro Arsenal e Liverpool: "Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambe le gare: siamo stati solidi soprattutto nel primo tempo, abbiamo difeso bene e abbiamo creato alcune occasioni in attacco. In questo momento della stagione credo sia importante affrontare squadre forti e come inizio possiamo essere soddisfatti. È molto presto per dare giudizi. Adesso è importante prepararci al meglio perché quando inizierà il campionato vogliamo essere nella migliore condizione possibile".