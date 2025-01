Pulisic: "Domani abbiamo una grande opportunità per entrare nelle prime 8 di Champions"

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

Dove può arrivare in Champions il Milan?

"Abbiamo fatto bene in Champions, non so perché vinciamo più in Europa che in campionato. Abbiamo una grande opportunità domani per entrare nelle prime otto"

Cosa manca al Milan in questo momento?

"Difficile dire con esattezza. Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più"