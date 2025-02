Pulisic-gol, il Milan ha bisogno dell'americano: i numeri in Champions

vedi letture

Giornata importantissima quella di oggi per il Milan, che alle 18.45 affronta il Feyenoord nel match di ritorno dei play off di Champions League. Si riparte dall'1-0 dell'andata a favore degli olandesi: i rossoneri per passare hanno bisogno di una vittoria con due gol di scarto. San Siro, seppur non ci sarà il sold out delle grandi occasioni, dovrà essere necessariamente un fattore per la squadra, così come lo è stato il "de Kuip" all'andata per il Feyenoord.

Stando alle ultime novità di formazione, dovrebbe partire dalla panchina Christian Pulisic. I numeri dell'americano in Champions fanno ben sperare. Infatti, il numero 11 rossonero è fermo a quota quattro reti in questa edizione di Champions League. In questo momento è lui il capocannoniere della squadra.

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: martedì 18 marzo 2025

Ore: 18:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sku Sport, NOW Tv, Sky Go

Web: MilanNews.it