Pulisic, i numeri sono in calo ma il rendimento resta positivo: in Serie A nessuno come lui

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Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino con un 3-2 a San Siro. I rossoneri hanno aperto le marcature con Pavlović al 36', seguito dai gol di Rabiot e Fofana nel secondo tempo. Nonostante il rigore trasformato da Vlašić per il Torino, i ragazzi di Mister Allegri hanno mantenuto il vantaggio. Una vittoria importante e fondamentale per il percorso dei rossoneri in questo campionato, con l'obiettivo Champions sempre più vicino.

DATI E STATISTICHE POST PARTITA - NESSUNO COME CHRISTIAN PULISIC

Dal suo arrivo al Milan (2023/24), Christian Pulisic è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31G) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20A).

L'ex rossonero Cristian Brocchi, negli studi di DAZN, parla così dello statunitense:

“Forse ha performato ad un livello così alto ad inizio stagione che poi, quando ha avuto un calo fisiologico che tutti hanno in una stagione è sembrato strano. Trovare giocatori che partono ad agosto e arrivano a maggio sempre al top, al prime della condizione atletica e mentale è difficile. Un momento di flessione ce l’hanno tutti. Se in quel momento di flessione ti capita di fare il gollettino passa quasi inosservato, se invece hai magari dei numeri come Pulisic in questo momento allora ne parlano tutti. Penso che l’applauso di San Siro sia per un calciatore che al Milan ha dato tanto. Non è che i tifosi se le dimenticano le cose, se sei in un momento di difficoltà non è che si dimenticano tutto quello di bello e positivo che hai fatto per la tua squadra”.