Pulisic imprescindibile per questo Milan: "Una garanzia. Applausi"

Il Milan vince a San Siro, in inferiorità, contro l'Udinese, portandosi a casa tre punti fondamentali per testa e classifica. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di uno dei protagonisti di ieri tra le file rossonere: Christian Pulisic.

La Gazzetta dello Sport 6,5: "L'impressione è che, se il Milan fosse rimasto in undici, sarebbe stato il migliore. Di sicuro, la chiave tattiva del 4-2-3-1 mobile di Fonseca: fa in trequartista, la mezzala, la punta, centrale e disorienta l'Udinese. Suo l'assist. Poi tanto sacrficio in mezzo, sulle fasce, professionista come pochi".

Il Corriere dello Sport 8: "In ogni gol o azione pericolosa del Milan c’è sempre. È l’uomo più decisivo di questa squadra e lo dimostra sempre. Nel finale solo Okoye gli nega la gioia di un gran gol".

Tuttosport 7: "Parte bene poi, col piglio del gregario, con il Milan in dieci fa l’interno a centrocampo non rinunciando mai a ripartire".

La Repubblica 7

Il Corriere della Sera 7: "Corsa e pensiero: una garanzia, Captain America. Applausi".

LA PAGELLA DI PULISIC A CURA DI MILANNEWS.IT

PULISIC 7.5: quando diciamo che è il vero campione di questo Milan, lo diciamo numeri alla mano. Ancora una volta è decisivo, in questo caso con un assist fantastico per Chukwueze. Il suo calibro in quella circostanza è talmente perfetto che il nigeriano non può proprio sbagliare. Dopo l’inferiorità numerica, si mette prima accanto a Fofana, poi con l’ingresso di Musah va a sinistra e si sacrifica tantissimo, dando l’esempio a tutti. Okoye gli cancella il gol personale con una grande parata. Anche nel finale, con una super diagonale, si trasforma in terzino.