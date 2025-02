Pulisic: "Milan squadra perfetta per me, in rossonero sono cresciuto molto"

Christian Pulisic, attaccante rossonero e miglior giocatore della stagione del Milan, è stato intervistato in patria in occasione del lancio del nuovo Fourth Kit rossonero sulle colonne della celebre rivista Sports Illustrated. Il numero 11 del Diavolo ha parlato di tanti temi legati al mondo Milan: dall'impatto e il suo rapporto con Conceicao, a quello con Ibrahimovic e in generale con il club rossonero. Un estratto delle sue parole:

Sulla sua personalità: "In un certo senso, sono cambiato un po', sono cresciuto un po' come persona, come uomo, capendo il percorso che voglio intraprendere nella mia vita. Non credo di essere poi così diverso. Penso che ogni calciatore attraversi questa fase. Si attraversano diversi stadi della carriera. A volte si cambiano club. Con il passare degli anni, inizi a capire chi sei, esattamente cosa vuoi e quale direzione vuoi prendere nella vita.

La Bundesliga mi ha davvero insegnato a diventare un professionista, semplicemente perché è stato il mio primo passo. La Premier League mi ha fatto affrontare sempre più la pressione che deriva, secondo me, dall'Inghilterra e dalla Premier League. Ora, con il Milan, è stato il passo perfetto per me perché il club ha riposto molta fiducia in me fin dall'inizio e ho avuto un ottimo avvio. Penso che mi abbia insegnato molto di più sulla costanza e su come giocare al massimo livello."