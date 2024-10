Pulisic non si ferma più, un altro super gol: il dato in comune con Di Marìa

I cambi di Fonseca fanno svoltare il Milan: gli ingressi di Okafor e Chukwueze cambiano la faccia della sfida dopo il pareggio in dieci del Brugge. Svizzero e nigeriano, sfruttando anche la stanchezza degli avversari, confezionano gli assist per la doppietta di Tijjani Reijnders. I rossoneri conquistano così la prima vittoria in questa edizione della Champions League.

Le statistiche Opta

Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist. l'ultimo giocatore capace di realizzare un gol olimpico in un match di Champions League (direttamente da calcio d’angolo) era stato Ángel Di María nel dicembre 2023 contro il Salisburgo.