Pulisic, occasione riscatto: a Napoli Chris non ha mai segnato con la maglia rossonera

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Un digiuno dal gol in questo 2026 rende sicuramente poco felice il momento sin qui di Christian Pulisic in maglia Milan. Dopo due stagioni super positive condite da gol e assist (in ogni anno ha saputo superare il proprio record di quello precedente) l'americano sembra ora essersi inceppato. Un solo assist nelle ultime 8 uscite ufficiali, e ancora quel gol che manca da tanto, troppo.

Così, Pulisic si appresta ad affrontare tra poche ore il Napoli, in uno stadio che non ha ancora mai visto un suo gol con la maglia rossonera. Infatti, l'ultima rete ufficiale messa a segno da Pulisic con la maglia del Milan risale addirittura al 28 dicembre. Milan-Verona 3-0, in quella partita Chris andò a segno nel fi5ale di primo tempo.

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

"Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Per quanto riguarda la Nazionale sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, però credo che da questa situazione bisogna coglierla come un'pportunità di crescita. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta".