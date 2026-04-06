Serie A, la classifica aggiornata: il Como pareggia e "Frena" La corsa Champions

Serie A, la classifica aggiornata: il Como pareggia e "Frena" La corsa ChampionsMilanNews.it
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Oggi alle 14:48News
di Niccolò Crespi

Dopo il pareggio tra Udinese e Como, questa la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72 
Milan 63
Napoli 62
Como 58
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 44
Bologna 42
Sassuolo 42
Udinese 40
Parma 35
Genoa 33
Torino 33
Fiorentina 32
Cagliari 30
Cremonese 27
Lecce 27
Hellas Verona 18
Pisa 18