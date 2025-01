Pulisic oggi prova per la Juve ma è difficile: Jimenez pronto

Non è una vigilia facile per Sergio Conceicao quella della partita contro la Juventus, cruciale per il destino e le sorti del Milan in questa e nella prossima stagione. L'allenatore portoghese si trova a dover fare i conti con diversi infortuni e la squalifica di Morata. Quest'ultimo sarà sostituito da Abraham ma l'assenza che potrebbe pesare di più è quella di Christian Pulisic, uscito all'intervallo di Como-Milan per un fastidio muscolare che - per fortuna - non si è rivelato essere una lesione.

Ieri l'americano, come scrive oggi il Corriere dello Sport, si è allenato a parte: nell'allenamento di rifinitura di oggi, si capirà se il calciatore rientrerà in squadra e sarà possibile recuperarlo quantomeno per la panchina. Il parere dello staff medico, in ogni caso, è chiaro: sarebbe meglio non rischiarlo. E così all'Allianz Stadium, considerando l'assenza anche di Samuel Chukwueze e Noah Okafor, il candidato numero uno per il ruolo di esterno destro è Alex Jimenez, già impiegato in quel ruolo anche da Conceicao.