Pulisic recuperato: per Leao, Musah e Loftus si attende la rifinitura di oggi

Nell'allenamento di ieri in terra saudita il Milan ha avuto una buona e una cattiva notizia. In gruppo, come le ultime volte a Milanello, ha lavorato anche Christian Pulisic, definitivamente recuperato per la sfida contro la Juventus. Ha svolto invece una sessione personalizzata ma sul campo Rafael Leao: si cerca e si spera di portarlo almeno in panchina. La rifinitura di oggi sarà decisiva per il portoghese come anche per Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO DI IERI DI ACMILAN.COM

Dopo un breve meet&greet al momento dell'ingresso in campo, con i giocatori impegnati in foto e autografi concessi ad alcuni tifosi presenti, l'inizio della seduta è stato caratterizzato da una serie di attivazioni muscolari sul corto. A seguire, una serie di torelli hanno preceduto la sessione tattica.