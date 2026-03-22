Pulisic, rendimento da top player! Nessuno come lui in Serie A dal suo arrivo

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Il Milan ha conquistato una vittoria importante contro il Torino con un 3-2 a San Siro. I rossoneri hanno aperto le marcature con Pavlović al 36', seguito dai gol di Rabiot e Fofana nel secondo tempo. Nonostante il rigore trasformato da Vlašić per il Torino, i ragazzi di Mister Allegri hanno mantenuto il vantaggio. Una vittoria importante e fondamentale per il percorso dei rossoneri in questo campionato, con l'obiettivo Champions sempre più vicino.

DATI E STATISTICHE POST PARTITA

Dal suo arrivo al Milan (2023/24), Christian Pulisic è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31G) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20A).

LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Il Torino nel primo tempo ha fatto un bel blocco centrale e noi forzavamo un po' troppo la giocata dentro. Abbiamo sofferto. Dopo il vantaggio, si doveva difendere meglio. Nel secondo tempo i ragazzi sono stati bravi, perché, quando prendi il pareggio a 30 secondi dalla fine del primo tempo e dopo il ko con la Lazio, non era facile fare un secondo tempo così. Sofferenza finale? Quella ci sta sempre, ma il recupero è stato giocato bene, abbiamo giocato in avanti conquistato palla e falli. Dopo il 3-1, abbiamo fatto un possesso palla, ma dovevamo stare un po' più tutti in movimento".