Pulisic scherza su Conceiçao: "Che posso dire. Lui ha una voce forte..."

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dal 'Maksimir' alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria, valida per la ottava e ultima giornata della Champions League Phase e in programma domani alle 21:00 in Croazia.

MN - Leao ha detto che sulla fascia con Conceicao è un inferno, tu giochi a destra e sinistra: come ti trovi?

"Cosa posso dire (ride, ndr). Lui ha una voce forte... (ride, ndr)"

Cannavaro ha detto che non ha visto differenze tra Fonseca e Conceicao: quali sono per te i cambiamenti nel modo di giocare e allenarvi?

"Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci e giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po', abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perchè non abbiamo tanto tempo"