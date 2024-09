Pulisic supereroe milanista: i numeri di inizio stagione del vero fuoriclasse rossonero

Questo avvio di stagione, tra i tanti dubbi e segnali di riscatto, ci sta consegnando una certezza che forse è troppo sottovalutata: Christian Pulisic è il vero fuoriclasse del Milan. L'anno scorso l'americano, al primo anno di Serie A e dopo un paio di stagioni difficili tra infortuni e blocco psicologico, ha messo in piedi la miglior stagione della carriera. Eppure i margini di miglioramento c'erano: gli si imputava di non essere decisivo nei big match e di essere poco continuo.

Con questo avvio di stagione, Christian Pulisic non solo sta dimostrando di essere giocatore anche quando conta ma anche di voler subito tentare di migliorarsi a livello numerico. Considerando anche la Champions League, lo statunitense ha segnato 4 gol e 2 assist in 6 partite. Numeri ottimi, considerando che tre gare erano a Roma contro la Lazio, contro il Liverpool e il derby. In generale solo nella gara d'esordio con il Torino non è andato a referto. Da lì in poi:

vs Parma - GOL

vs Lazio - ASSIST

vs Venezia - GOL e ASSIST

vs Liverpool - GOL

vs Inter - GOL