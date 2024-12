Punti in Serie A nell'anno solare: Milan in "zona" Champions

Il 2024 è oramai agli sgoccioli. Mancano sempre meno ore all'anno nuovo, con il Milan che ovviamente spera di poter cancellare quanto di male fatto in questa prima parte di stagione per ripartire da zero e cominciare una rincorsa ai piani alti della classifica di Serie A Enilive, quantomeno per riuscire a centrare al termine di questa stagione l'obiettivo minimo della proprietà: la qualificazione alla prossima Champions League.

Posizione che potremmo dire essere stata centrata con i punti realizzati nel corso di quest'anno solare. Grazie ai 66 punti conquitati da gennaio 2024 ad oggi, infatti, il Milan è stata la quarta miglior squadra del campionato, dietro a Lazio (69), Atalanta (81) ed Inter (89), ed a pari merito con il Napoli.

SERIE A: LA CLASSIFICA DELL'ANNO SOLARE

Inter 89 punti

Atalanta 81

Lazio 69

Milan 66

Napoli 66

Bologna 65

Juventus 60

Fiorentina 59

Roma 55

Torino 49

Genoa 48

Udinese 44

Empoli 42

Verona 42

Cagliari 36

Lecce 34

Monza 33

Parma 18

Como 18

Frosinone 16