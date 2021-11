Qatar 2022, due assist e vittoria per Theo con la Francia. Vincono anche Kessie e Saelemaekers

Schiacciante successo della Francia, che nella settima giornata di qualificazioni ai Mondiali ha battuto per 8-0 il Kazakistan ottenendo l'accesso alla fase finale della competizione. Nei transalpini presente anche Theo Hernandez, titolare e autore di due assist. Sesta vittoria invece per il Belgio, che ha definitivamente staccato il pass per i Mondiali grazie al 3-1 conquistato contro l'Estonia. Nella ripresa è sceso in campo anche il rossonero Saelemaekers, in campo dal sessantudesimo fino al fischio finale. Vince anche Kessié, in campo per novanta minuti con la Costa D'Avorio che nella quinta giornata della seconda fase ha battuto 3-0 il Mozambico mantenendo la testa del girone.