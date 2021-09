Qatar 2022, nessun minuto giocato per i rossoneri Kjaer, Theo e Maignan

Arriva un altro pareggio per la Francia, che non è andata oltre l'1-1 nel match giocato in casa con l'Ucraina. Per la seconda volta di fila nessun minuto giocato per Theo Hernandez e Maignan, rimasti ancora una volta in panchina. Stesso discorso con la Danimarca per Simon Kjaer, che dopo i novanta minuti giocati con la Scozia ha riposato nell'incontro vinto 0-1 con le Fær Øer.