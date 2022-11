Qatar già (quasi) eliminato dai Mondiali di casa: fatale l'1-3 subito contro il Senegal

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Qatar è già praticamente eliminato dai Mondiali di casa, battuto anche dal Senegal per 1-3. Al 41 segna Dia: il centravanti della Salernitana batte il portiere del Qatar su una brutta ribattuta di Khoukhi che mette in movimento il 9 della formazione di Cissè. Al 48' ad andare a segno è Diedhiou che spizza benissimo il pallone di testa piazzandolo imparabilmente sul secondo palo. Al 63' arriva finalmente il primo tiro in porta del Qatar. Bravo Mendy ad allungarsi sulla conclusione a fil di palo di Ali Almoez. Al 67' ancora Qatar con Mohammad che da due metri devia il pallone in porta trovando il vero e proprio miracolo del portiere senegalese del Chelsea. Al 69' il Senegal torna a farsi pericoloso con Mendy al termine di una cavalcata in solitaria di Sabaly sulla destra. Il centrocampista controlla la palla, si gira e calcia: palla alta. Al 78' arriva il gol del Qatar con Muntari appena entrato in campo. Lancio di Hassan in profondità per trovare Mohammad. Stop complicato ma efficace: cross e Muntari di testa riapre la partita. All'84', poi, il Senegal riporta due i gol di vantaggio grazie a Dieng, subentrato a A Diedhou al 75'. Ripartenza letale della nazionale africana con Pape Sarr, altro nuovo entrato, nel ruolo di assistman.