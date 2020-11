C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina. "Il Milan medita sui propri errori", titola di spalla il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Ma il giocattolo non si è rotto". Dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Lille, Ibra e compagni puntano a ripartire in campionato.