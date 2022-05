MilanNews.it

"Chi si prende lo scudetto?", così, in prima pagina, ha aperto QS. Alle 18 scenderanno in campo Milan e Inter, per due sfide valide uno scudetto. Ai rossoneri basterà solo un punto per essere nominato Campione d'Italia, mentre i nerazzurri dovranno sperare in una passo falso dei rossoneri.