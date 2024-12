QS: "Leao-Abraham, il Milan spegne la Stella Rossa e decolla"

Il Quotidiano Sportivo titola così stamattina: "Leao-Abraham, il Milan spegne la Stella Rossa e decolla". I rossoneri hanno portata a casa tre punti d'oro per la classifica, restando così in piena corsa per chiudere la fase di campionato della Champions League tre le prime otto della classifica. Decisive le reti di Leao nel primo tempo e di Abraham nel finale del secondo tempo.

Queste le parole di Leao nel post-partita a Milan TV: "Arrivare tra le prime 8? Abbiamo in testa che le prossime due partite non saranno semplici. Oggi ci siamo un po' complicati la vita. È un obiettivo, ovviamente tutta la squadra vuole rientrare nelle migliori d'Europa. Quindi bisognerà partire forte nelle partite che verranno e far capire che il Milan vuole vincere".