QS: "Tra le incertezze Conte e Pioli studiano la difesa"

"Tra le incertezze Conte e Pioli studiano la difesa". Questo il titolo, in taglio basso, sulla prima pagina del QS oggi in edicola. Il riferimento è al derby di Milano a cui, soprattutto i nerazzurri arrivano decimati, per via degli infortunati e delle positività al Coronavirus. Conte ha la scelte quasi obbligate: Bastoni e Skriniar sono ko. Mentre il Milan imbattutto ritrova pure Romagnoli: Pioli avrà quindi a disposizione il capitano rossonero da reinserire nei titolari.