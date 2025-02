Quagliarella: "Okafor può essere una sorpresa. Scetticismo immeritato"

Fabio Quagliarella ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sul Napoli. Tra i temi toccati ovviamente non poteva mancare l'addio di Kvaratskhelia che è stato sostituito da Noah Okafor, attaccante svizzero arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Ecco le parole dell'ex attaccante: "Kvara? Giocatore che sposta, fa la differenza, anche se negli ultimi tempi il rendimento è stato meno brillante. Però, attenzione: Okafor può essere una sorpresa, ha le caratteristiche giuste e con Conte può esaltarsi o magari rappresentare una soluzione in più. Ho notato scetticismo e mi sembra immeritato".

Questo il comunicato con cui il Milan ha annunciato la cessione di Okafor al Napoli: "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Noah Okafor al SSC Napoli.Il Club augura a Noah le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".