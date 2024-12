Qual è il problema del Milan? Fonseca: "La squadra ha la presunzione di aver vita facile in partite come contro la Stella Rossa"

vedi letture

Alla vigilia della gara di campionato tra Milan e Genoa, 16esima giornata di Serie A e partita in cui il club rossonero celebrerà il suo 125° anniversario, ha preso la parola come di consueto il tecnico del Diavolo Paulo Fonseca per presentare la sfida contro il Grifone. Le sue parole.

Cosa manca a questa squadra? Qual è il problema?

"Abbiamo già fatto questo esercizio qui, ma possiamo farlo di nuovo. Sono arrivato qui e mi hanno portato qui per cambiare il modo di giocare. Sono arrivato qua con 15 giocatori, siamo andati negli USA con 15 giocatori e tanti ragazzini: tanti giocatori presenti non erano quelli più importanti, che erano in nazionale. Ci siamo allenati, abbiamo fatto bene le cose, è andata bene le cose. Ma non con i giocatori che erano in nazionale. Sono arrivati 8 giorni prima della prima partita di campionato. In 8 giorni non possiamo cambiare tutto, e neanche molto. Dopo è stato difficile allenarci, giochiamo ogni tre giorni. Gli step che voglio fare hanno bisogno di più tempo. Ma per me abbiamo già cambiato cose che sono importanti per me e abbiamo fatto buone partite. In Italia non abbiamo avuto i risultati che volevamo, ma abbiamo fatto buone partite. E se facciamo analisi su tante cose tattiche c'è stato del progresso. Il problema per me è mentale, sento che è come una montagna russa. Partite come contro l'Empoli, contro il Sassuolo... Anche a Bergamo abbiamo fatto cose buone: hanno creato più contro il Real che contro di noi. Il problema è stato il secondo tempo, dove non abbiamo attaccato. Poi è arrivata la Champions League e non abbiamo avuto l'ambizione mentale per continuare a crescere. Mi sembra che quando la squadra pensa che ha vita facile nelle partite, come contro la Stella Rossa, ha questa presunzione. Ed è questo il problema. Io sono ritornato indietro al tempo in cui non ero qui. Le ultime dieci partite dell'anno scorso e ho visto che si dicevano le stesse cose: non è cambiato. Non si può dire che è solo quest'anno. Ho sentito che si parlava dell'atteggiamento della squadra".