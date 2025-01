Qual è la cosa più pazza che un fan ti abbia mai chiesto? Theo: "Le mie mutande"

In occasione del lancio del nuovo pack di PUMA, Theo Hernandez è intervenuto sul canale YouTube di Futbol Emotion sottoponendosi ad una challenge nel corso della quale ha risposto a varie domande.

Qual è la cosa più pazza che un fan ti abbia mai chiesto?

"Ci sono tante cose, ma la più pazza è che hanno chiesto le mutande. Perché ho delle mutande di colori particolari e me le hanno chieste. Però per il resto soprattutto magliette, pantaloncini...".

Chi è il compagno di squadra più sbadato?

"Per me Leao. Lui è un pò così, arriva all'allenamento addormentato. Noi lo svegliamo in allenamento (ride, ndr)".

Ed è successo qualcosa di divertente ultimamente, o comunque è lui sempre il soggetto di tutti gli scherzi?

"No, scherzi no. Diciamo che lui (Rafa Leao, ndr) è quello a cui sembra che non gli freghi nulla. Poi in partita è devastante".

La cosa più pazza che hai fatto per il calcio

"Prima dell'Europeo ho fatto un viaggio in Australia, un po' lontano...".