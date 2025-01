Quale futuro per Dani Olmo? Flick sicuro: "Ho fiducia nel club, in tutto quello che riguarda la squadra"

Continua a tenere banco in casa Barcellona la questione relativa al futuro di Dani Olmo, che non è stato confermato nella rosa del club catalano per decisione presa da LaLiga. Le ripetute richieste di proroga della concessione data a inizio stagione e con scadenza segnata lo scorso 31 dicembre, grazie all'infortunio a lungo termine di Christensen, non sono servite, con LaLiga irremovibile a riguardo.

In merito a questo discorso è intervenuto l'allenatore blaugrana Hansi Flick in conferenza stampa. Sedutosi difronte ai media alla viglia della partita di Copa del Rey contro l'Union Deportiva Barbastro, il tedesco ha detto: "Non voglio parlare di questo perché non è il mio lavoro. Il mio lavoro è un altro: preparare la squadra per la prossima partita di coppa (del Re, ndr), questo è quello che posso dire".

Flick ha poi aggiunto una parte fondamentale: "Dopodiché sono rimasto in contatto prima di Natale con il presidente (Laporta, ndr), ci ho parlato anche questa mattina. Ho fiducia nel club, in tutto quello che riguarda la squadra. Ognuno fa il suo lavoro e io devo fare il mio, che è quello di preparare bene la squadra per la prossima partita".