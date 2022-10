Qualificazioni Euro2024: Italia nel Gruppo C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sorteggio durissimo per l'Italia alle qualificazioni per i prossimi Europei del 2024 in Germania: la squadra di Mancini se la vedrà con l'Inghilterra, la peggior squadra possibile del pot 2 con la Francia, ma anche con Ucraina, Macedonia del Nord, che ci ha eliminato ai sorteggi per i prossimi Mondiali, e la più abbordabile Malta.

GRUPPO C

Italia

Inghilterra

Ucraina

Macedonia del Nord

Malta