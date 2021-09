Qualificazioni Mondiali, l'Italia impatta 1-1 contro la Bulgaria. 64 minuti per il rossonero Florenzi

Finisce 1-1 la sfida di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 tra Italia e Bulgaria; i Campioni d'Europa, in vantaggio al 16esimo con il goal di Chiesa, hanno subito nel finale della prima frazione il pareggio ospite con A. Iliev senza poi riuscire a trovare il nuovo vantaggio: l'Italia resta comunque a 10 punti e in testa al proprio girone. 64 minuti in campo per Florenzi, mentre l'altro rossonero Calabria era in tribuna.