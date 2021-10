Qualità ma anche corsa e fatica: Diaz ha modificato il suo gioco

Brahim Diaz ha modificato il suo tipo di calcio. Come riporta il Corriere dello Sport, un anno fa lo avremmo definito un trequartista molto tecnico, ma poco propenso alla fase difensiva. In questa stagione, invece, lo spagnolo è cambiato: adesso va a recuperare palla come fosse un mediano, fornendo il suo contributo anche in termini di corsa e fatica.