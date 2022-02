Quando chiuderà il calciomercato invernale? Nel resto d'Europa si va avanti: tutte le date

Si è ufficialmente concluso alle ore 20 del 1° febbraio il calciomercato in Italia, ma quando terminerà nel resto d'Europa? Inghilterra, Spagna, Germania, Olanda, Portogallo e Francia hanno chiuso assieme all'Italia, in altri Paesi - invece - si andrà avanti ancora per qualche giorno. Di seguito il dettaglio:

Austria: 7 febbraio

Turchia: 8 febbraio

Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro: 11 febbraio

Romania e Ungheria: 14 febbraio

Croazia, Svizzera e Slovenia: 15 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca e Russia: 22 febbraio

Polonia: il calciomercato aperto dal 1° febbraio al 28 febbraio