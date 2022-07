Quando hai scelto il Milan? Origi: "Contatti verso la fine della stagione. Qui c'è un progetto speciale"

MilanNews.it

Intervenuto in conferenza in occasione della presentazione in rossonero, Divock Origi ha parlato della scelta di giocare al Milan: "Abbiamo avuto dei contatti verso la fine della stagione, ma io ero concentrato sul Liverpool. Ho capito subito quanto fosse importante il progetto del Milan. Qui c'è un progetto speciale, l'ho condiviso totalmente, e la legacy dell'AC Milan, la sua storia speciale sono per me ideali per la mia mentalità. Per me è un onore farne parte. Questo Club ha un'eredità che tramanda di generazione in generazione. Poter portare le mie qualità al servizio del gruppo è un onore".