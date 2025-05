Quando Ibra difese Allegri sul bel gioco: "L’unica cosa che conta è vincere. Non deve interessare come, quello ha poca importanza"

Era il 6 maggio 2019 e Zlatan Ibrahimovic giocava con i Los Angeles Galaxy. Interrogato sul gioco espresso dai bianconeri, Ibra non ha usato mezzi termini per respingere le accuse all'allora tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in procinto di passare al Milan: "Ragazzi, l’unica cosa che conta è vincere, la cosa importante è soltanto quella. Se non vinci, vieni criticato. Ma se vinci e non fai un bel gioco, ti arrivano lo stesso delle critiche. Quindi bisogna decidere cosa fare: le critiche siete voi giornalisti a farle, non il pubblico. L’Ajax vince grazie al bel gioco? Sì, ma gli altri anni dov’era? E poi guardate il Barcellona: non ha ancora vinto e mi sembra che non vinca la Champions League da un po’ di tempo… Date retta a me, l’unica cosa che conta è vincere. Non deve interessare come, quello ha poca importanza".

LE ULTIME SU ALLEGRI AL MILAN

L'accelerata delle ultime ore ha dato i frutti sperati: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Milan. Il club di via Aldo Rossi e il tecnico livornese, che è già stato sulla panchina del Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014, hanno trovato l'accordo definitivo sulla base di un triennale da cinque milioni di euro più due di bonus. Allegri sembrava destinato al Napoli che lo aveva scelto come eventuale sostituto di Antonio Conte, ma negli ultimi giorni si è intromesso il Milan che lo ha convinto a tornare a Milanello. Decisivo un blitz nelle scorse ore del nuovo ds milanista Igli Tare che lo ha incontrato per sbloccare la situazione. Poco fa è arrivato l'ok dell'allenatore alla proposta di contratto inviata ieri sera.