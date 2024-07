Quando Morata nel 2017 disse: "Milan? In Italia la mia squadra è la Juve"

Alvaro Morata potrebbe essere il sostituto di Olivier Giroud al Milan nella prossima stagione, ma nel lontano 2017 l'attaccante spagnolo aveva completamente chiuso alla possibilità di giocare in rossonero, in quanto il suo club in Italia era, ed è tutt'ora considerata la fede sportiva della famiglia, la Juventus.

In quell'occasione il classe '92 venne intervistato al termine della vittoria in Champions League proprio contro la Vecchia Signora. Già all'epoca il suo nome venne con insistenza accostato al Milan, ma Morata senza troppi filtri rispose ad una domanda dicendo: “È difficile che possa tornare in Italia, nonostante sia stata per me un’esperienza straordinaria giocare in Serie A. Io, però, voglio restare al Real Madrid, e in Italia la mia squadra è la Juventus”.

È incredibile pensare a quante cose sono cambiate da allora, perché lo spagnolo non ha proseguito la sua carriera al Real Madrid, anzi, quella stessa estate si trasferì al Chelsea, per poi tornare alla Juventus e firmare con l'Atletico di Madrid. L'ipotesi Milan, rispetto a 7 anni fa, non è assolutamente da escludere oggi, visto che la dirigenza rossonera sarebbe in pressing con Zlatan Ibrahimovic addirittura in prima persona.