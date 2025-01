Quando riposa Fofana? La prossima volta. Oggi la 29esima partita da titolare per il francese

vedi letture

Ancora una partita del Milan, ancora una partita da titolare per Youssouf Fofana. Da quando è arrivato in rossonero il francese, a parte la trasferta di Parma ad inizio campionato quando ha cominciato dalla panchina, è sempre partito titolare: non ha saltato mai una partita né di Serie A, né di Coppa Italia, né di Supercoppa e né di Champions League per un totale di 29 match cominciati dall'inizio. E anche oggi contro i ducati sarà sempre lì nonostante la diffida.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leão. A disp.: Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli; Abraham, Camarda, Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Cancellieri, Mihăilă; Djurić. A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Løvik, Trabucchi; Camara, Estévez, Keita, Hainaut, Plicco; Almqvist, Haj, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.