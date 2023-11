Quando un tifoso baciò il piede a Leao fuori da un ristorante: il racconto di Rafa

Rafael Leao è stato ospite del podcast 19F e in quasi un'ora di episodio, il portoghese ha raccontato anche un singolare aneddoto che gli è successo a Milano fuori da un ristorante con un tifoso rossonero. Il racconto: "Ero al ristorante con i miei amici, ho finito di mangiare, stavo per uscire e ho incontrato un tifoso del Milan che mi ha visto e ha chiesto: 'Rafa, ma ti posso dare un bacio sui piedi?'. E lo ha fatto è arrivato e io gli dicevo, no, no (ride, ndr). Era un ragazzino".