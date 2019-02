Quarto posto, sfida Milan-Roma: divario di nove gol tra gli attaccanti rossoneri e giallorossi

Dopo l'ultimo turno di campionato, Milan e Roma si sono staccate rispetto alla concorrenza per la corsa al quarto posto. Analizzando i dati degli attaccanti giallorossi, tuttavia, è chiaro come la formazione di Di Francesco paghi l'assenza di un grande bomber, non avendo nessun giocatore in doppia cifra. El Shaarawy è il primatista dei romani con 8 reti, seguito da Dzeko a 5 e Under a 3. A completare ci sono Schick a 2, Kluivert e Perotti a 1, per un totale di 20 gol provenienti dal reparto offensivo. Il solo Piatek ha segnato 17 reti in campionato (sebbene 13 siano stati segnati col Genoa), a cui il Milan aggiunge i 5 di Suso, i 3 di Cutrone, i 2 di Castillejo e le reti di Borini e Calhanoglu, per un totale di 29 gol complessivi di questi calciatori nell'attuale Serie A.