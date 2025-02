Quattro attaccanti in campo? Ibra: "Se difendono possono giocare tutti insieme. Serve equilibrio, difendere e attaccare"

Quattro-due-fantasia o no? Il Milan può schierare in campo contemporaneamente Leao, Joao Felix, Pulisic e Gimenez? Ibrahimovic, oggi a Casa Milan per la presentazione di Joao Felix, la pensa così:

Tu vuoi i 4 attaccanti in campo insieme?

"Quando abbiamo fatto questo mercato abbiamo cercato di dare all'allenatore due squadre. Giochiamo tanto, servono alternative. Il mister ha tante opzioni ora. Se difendono possono giocare tutti insieme. Serve equilibrio, difendere e attaccare. L'importante è aver dato al mister due squadre e tante alternative. Tocca a lui decidere chi far giocare, nessuno ha il posto in campo garantito. Speriamo che Joao possa diventare anche lui una leggenda del Milan".