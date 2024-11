Quattro milanisti in campo nella pazza rimonta dell'Italia U20 sulla Polonia

Clamoroso successo in rimonta per l'Italia Under 20 di Bernardo Corradi. Gli azzurrini vincono 3-2 in casa dei pari età della Polonia una partita che stavano perdendo fino all'89'.

Parte forte la Polonia con i gol di Majchrzak e Krajewski, con Alessio Vacca della Juventus bravo a trovare il gol del 2-1 al 79'. Poi, al 90' e al 92', ecco il sorpasso: prima col talento del Torino Aaron Ciammaglichella autore del pareggio, quindi con la rete del sorpasso due minuti dopo ancora di Vacca.

Un successo, quello in Elite League, che precede la prossima sfida dell'Under 20 che martedì 19 novembre affronterà la Romania al Viola Park di Firenze.

In campo ben quattro rossoneri, dal primo minuto. Nell'Italia hanno giocato Torriani in porta, Bakoune sulla fascia destra e Zeroli come trequartista. Mentre in mezzo al campo per i polacchi c'era Stalmach, sostituito al 57' sul 2-0 per i padroni di casa.