Questa sera Villarreal-Maccabi Haifa: Gabbia verso una maglia da titolare

Dopo la decisione del mese di ottobre di spostare le partite di Maccabi Haifa (Europa League) e Maccabi Tel Aviv-Zorya (Conference) a causa della situazione in Israele, oggi il Maccabi Haifa sfiderà il Villarreal in Europa League. Il sottomarino giallo, con una vittoria, andrebbe alla pari con il Rennes a 12 punti, e sarebbe primo nel girone in virtù degli scontri diretti prima della trasferta in Francia dell’ultima giornata.

Nella sua avventura spagnola Matteo Gabbia ha trovato diverso spazio. Con l'obiettivo di crescere in un campionato diverso con più minutaggio e anche in Europa, il centrale di proprietà del Milan ha collezionato ben 7 presenze ne LaLiga e 4 in Europa League. Per il difensore italiano potrebbe arrivare il quinto gettone in Europa questa sera.