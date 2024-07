Quinta panchina consecutiva per Okafor. Alle 18 Inghilterra-Svizzera

La Svizzera si gioca la storia nel quarto di finale di Euro 2024 che si disputerà a Dusseldorf contro l'Inghilterra oggi alle 18. Gli elvetici, dopo aver eliminato l'Italia agli ottavi, sognano la prima storica qualificazione in una semifinale di un grande torneo. Il Ct rossocrociato Murat Yakin ha scelto di far partire dalla panchina per la quinta volta consecutiva Noah Okafor, attaccante rossonero e numero 9 svizzero. Oramai è evidente che in attacco è l'ultima scelta del suo allenatore.

Questa la formazione della Svizzera:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Akanji, Schar, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo